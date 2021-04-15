Війна на Донбасі: бойовики ведуть вогонь із водокачки [ Редактировать ]
У зоні Операції об'єднаних сил працює наш кореспондент Руслан Смєщук. Його матеріал із передової - далі.
Пункт пропуску на непідконтрольну територію "Майорск", що під Горлівкою. Саме в цьому місці дрони російських найманців скинули декілька мін ПОМ-2 з повітря. Ці міни при встановлені як павуки випускають шнури детонації і розмінувати їх можна лише шляхом підриву
В результаті підриву один український солдат загинув. Інші ворожі міни вдалося нейтралізувати.
Ігор Заруднев, заступник командира Краматорського прикордонного загону:
Прикордонники спочатку почули рух летального апарату, потім вони побачили що таким чином дистанційно була встановлена міна.
Адже пункт пропуску щодня проходять цивільні. Останні роки, попри будь-які загострення, тут було тихо. Лише через пильність наших вояків - це мінування не забрало життя мирних жителів.
Ігор Заруднев, заступник командира Краматорського прикордонного загону:
З нашого боку КПВВ працює і люди які живуть між КПВВ і тимчасово окупованою територією переміщуються щоденно. І такі дії з боку формувань РФ не тільки наражають на небезпеку прикордонників, але і простих жителів.
Неподалік від пункту пропуску знаходиться ось ця водокачка. Вона забезпечує питною водою тисячі людей на непідконтрольній території. Зараз стратегічний об'єкт у повній владі бойовиків. Прикриваючись ним, вони обладнали там свої вогневі точки. І саме звідси щотижня вбивають українських вояків. Попри лють і жагу помсти - стріляти по ворожих позиціях наші не можуть. Стратегічний об'єкт, на жаль, є чудовим прикриттям для бойовиків.
Владислав, військовослужбовець Збройних сил України:
Близько місяця тут проходить ескалація - саме з боку водокачки проходять всі обстріли та мінування позицій, працюють снайперські пари, які наносять втрати ми не можемо по ній працювати тому що вразі її ураження ми призведемо до гуманітарної катастрофи в регіоні.
Лишається тільки краще маскуватися. Але це - не завжди спрацьовує.
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