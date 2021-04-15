Скандал із побиттям дітей у Рівному. Цього разу батьки звинуватили тренерок однієї з місцевих спортивних шкіл. Наші кореспонденти з'ясовували деталі історії.

В дитини було на передпліччі здерта шкіра нігтями.

Це фото Світлана Степанюк зробила після одного з тренувань сина. Шестирічний Ілля пояснив мамі, що так його подряпала тренерка.

Світлана Степанюк, мати вихованця спортшколи:

Він пояснив що, він просто не там стояв в басейні, де потрібно ось і тренер його вхопила за передпліччя і почала трусити.

Світлана поскаржилася адміністрації спортшколи. Згодом вона дізналася, що постраждала не лише її дитина. Рівнянка Альона Літвінчук каже сина Захара теж карали за невиконані нормативи.

Альона, мама вихованця спортшколи:

Декілька раз вхопивши його за волосся вмокала його голою у воду, пояснюючи йому, де він повинен був випливти.

Обидві жінки стверджують, що їхні діти зазнавали тортур від двох тренерок цієї спортивної школи. Буцімто ті роками знущалися з вихованців.

Батьки кажуть - скаржилися дирекції, ті тренерів для їхніх дітей міняли, а кривдниць карали доганами. Але знущання так і не припинилися. Батьки звернулися до правозахисників. Ті побачили в діях тренерок ознаки криміналу.

Ірина Пашкевич, адвокатка:

Це побої нанесення тілесних ушкоджень в область голови, об бортик спеціально, за волосся, під воду тобто жахливі насправді речі відбувалися.

У поліції порушили справу за статтею "завдання умисних легких тілесних ушкоджень". Потерпілих, кажуть, п'ятеро. Поки що у справі ще нікого не допитували - шукають свідків.

Марія Юстицька, речниця ГУ Нацполіції в Рівненській області:

Поліція розуміє, що не всі захочуть брати участь в допитах і відповідно й батьки можуть не дозволити. Можливо інші тренери були свідками цих подій, цих злочинів і вони можуть стати учасниками і свідками в кримінальному провадженні.

У самій же спортшколі кажуть: тренери мають хорошу, запевняють, у конфлікті - розбираються.

Юрій Єфімчук, директор спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву №2:

Скаржилися на те, що із сторони Світлани Володимирівни ішло приниження особисто дітей Проводили бесіди Вона тимчасово реагувала потім знову якось воно проявлялося.

Ми намагалися з'ясувати у самих тренерок, як вони ставляться до звинувачень. Однак ті говорити відмовилися.

Поки ми не скористаємося своїм правовим захистом ми нічого не коментуємо. Не було такого. Через два роки все спливло. Ми кажемо - це наклеп.

Тренерок від роботи поки що не відсторонили. Але батьки переконані така поведінка у спорті неприпустима. І вимагатимуть для кривдниць дискваліфікації, аби жоден майбутній чемпіон не виховувався із застосуванням сили.