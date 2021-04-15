Суд в Нидерландах начнет рассмотрение по существу запросов родственников жертв крушения малайзийского Boeing в Украине с июня 2021 года. Об этом сообщил 15 апреля на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стейнхейс, сообщает ТАСС.

На прошлых слушаниях представители родственников не представили требования о возмещении ущерба, и суд им дал срок до 15 апреля. Требования были представлены 13 апреля. Было бы также хорошей идеей определить, когда именно они смогут выступить перед судом, учитывая, что это довольно эмоциональный момент. Суд решил обсудить эти вопросы по существу в июне и июле 2021 года.

По вопросам, связанным с крушением Boeing в июле 2014 года, на судебном заседании следователь в Нидерландах опросил экспертов Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия), а также представителей российского концерна "Алмаз-Антей".

Вскоре они будут опрошены вместе. Обсуждаемые вопросы включают ущерб, нанесенный самолету, какое оружие могло нанести данный ущерб и как работает ракета "Бук".

По словам судьи Стейнхейса, всем четверым обвиняемым в соответствии с голландским законодательством вновь были направлены повестки о явке, однако ни один из них не предстал перед судом лично. Интересы одного из них, Олега Пулатова, представляют двое адвокатов.

Кроме того, суд в Нидерландах подтвердил факт утечки телефонных разговоров фигуранта дела о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году Сергея Дубинского, но не установил, как записи попали к СМИ.

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Напомним, пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту лайнера, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 298 человек, в том числе 80 детей и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Украина обвинила в катастрофе боевиков и Россию, а непризнанные республики - украинских силовиков. Москва категорически отрицает причастность к трагедии.

Обвиняемыми по делу проходят бывший главарь боевиков Игорь Стрелков (Гиркин) и трое его подчиненных - россияне Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Правительство Нидерландов подало против России иск в ЕСПЧ в связи с крушением малайзийского Boeing. 15 октября Россия вышла из консультационной группы по расследованию причин авиакатастрофы.

Ранее сообщалось, что в деле о катастрофе рейса МН-17 опубликовали новые записи переговоров боевиков.