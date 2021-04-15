Чергове засідання у справі МН-17 розпочнеться сьогодні в Нідерландах. Суд розгляне технічні питання, пов'язані з реконструкцією уламків і зверненнями родичів загиблих щодо компенсацій.

А вже у червні планують почати слухання. Нагадаю, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" виконував рейс МН-17 із Амстердама до Куала-Лумпура.

У липні 2014 року літак збили з російської установки Бук над окупованою частиною Донбасу. Загинули всі 298 людей на борту. Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних. Троє громадяни РФ, і один - українець. Усі вони воювали на боці так званої "ДНР".