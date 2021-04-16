Очільниця Європейської комісії щепилась від COVID-19 [ Редактировать ]
Очільниця Європейської комісії - Урсула фон дер Ляєн отримала першу дозу вакцини від коронавірусу. Про це вона повідомила у Твіттері.
За її словами, в ЄС вже зроблено понад 100 мільйонів щеплень, і надалі вакцинація лише набиратиме обертів. Від початку епідемії у світі інфікувалися понад 139 мільйонів людей. Майже три мільйони - померли.
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