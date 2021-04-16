Три дози та щорічна вакцинація - це все, що потрібно для підтримки імунітету людини від COVID-19, заявив очільник компанії Pfizer Альберт Бурла. На його думку, третю дозу щеплення мають вводити через півроку-рік - після перших двох.

А потім - робити повторне щеплення щороку. А ефективність вакцин залежить від того, як швидко мутуватиме вірус. Поки що науковці не можуть точно визначити - чи довго захищений організм після повної вакцинації. Нагадаю, 117 тисяч доз цього препарату сьогодні привезли в Україну.