"Метинвест" принял Кодекс делового партнерства [ Редактировать ]
Группе "Метинвест" приняла Кодекс делового партнерства, чтобы гарантировать исключительно честные деловые отношения между компанией и ее партнерами, сообщает пресс-служба группы.
В компании подчеркнули, что цель кодекса – установить четкие стандарты соответствия этических принципов и требований в части ведения бизнеса, которыми должны руководствоваться как существующие партнеры, так и новые поставщики.
Компания надеется, что соблюдать кодекс будут все партнеры "Метинвеста", их сотрудники, представители, субподрядчики – физические и юридические лица, а также сотрудники "Метинвеста" в отношении партнеров.
С помощью кодекса группа намерена предотвратить возможные злоупотребления и превышения служебных полномочий.
Среди основных принципов делового поведения компании – уважительное отношение и нацеленность на сотрудничество, охрана труда и окружающей среды, конфиденциальность информации, соблюдение законодательства и Кодекса этики, а также социальная ответственность.
В частности, группа ожидает, что партнеры будут вести дела с компанией открыто и на высоком профессиональном уровне, соблюдать все обязательства и не использовать непроверенную информацию.
"Метинвест" также рассчитывает, что партнеры, в том числе и на территории предприятий группы, обеспечат безопасные и здоровые условия труда, не будут допускать несчастных случаев и травматизма сотрудников.
Компания требует открытости, добросовестности и честности во всех сферах деятельности. Группа рассчитывает, что партнеры будут противодействовать коррупции как со своей стороны, так и со стороны сотрудников "Метинвеста".
"Метинвест" придерживается принципов устойчивого развития во всех направлениях работы. Компания защищает права человека, оценивает влияние своей деятельности на местные сообщества и стремится повысить качество их жизни. Группа надеется, что ее партнеры будут разделять эти ценности и вести бизнес в соответствии с высокими этическими стандартами, учитывая свое влияние на окружающую среду, экономику и общество", - подытожили в пресс-службе.
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