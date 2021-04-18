Карантин-карантином, а канікули за розкладом. Цьогоріч на Великдень і травневі свята українців чекатимуть як ніколи довгі вихідні: з десяти днів робочими будуть лише три.

І якщо на початку пандемії всі кордони були закриті, а єдиною альтернативою для людей став лише дім і город, то цієї весни, крім улюблених українцями Єгипту і Туреччини, відчинити двері вирішила Європа.

Які саме курорти погодилися прийняти туристів? Як поїхати за кордон і не сидіти два тижні на самоізоляції? І якою буде вітчизняна курортна альтернатива? Ірина Баглай та Мар'янга Мартин розкажуть.

З картоплею на городі та із шашликами після. Чи на золотистому пісочку біля теплого моря?

Попри локдаун і Ковід травневі свята не зупинити. У які країни пускають українців? І чи реально провести весняні канікули на батьківщині, яка майже вся в червоному карантинному кольорі?

Олена Бальме, експертка з туризму:

Львів червоний, Одеса червона, Кам'янець-Подільський - локдаун.

А що ж Карпати?

Олена Бальме, експертка з туризму:

Всі тури які були заброньовані в Карпатах, Івано-Франківська область - вони всі перенесені зараз на невизначений період.

Та чи справді локдаун перекреслив туристичні плани українців? І до чого готуються вітчизняні курорти?

Туристичний Львів карантину не знімає, але стає гостиннішим. Від понеділка відкриють літні тераси кафе! Жовте Прикарпаття взагалі вже живе майже нормальним життям. І ресторани й готелі працюють. На Закарпатті теж послаблення. Та ще й сезон цвітіння сакур.

Ужгород зустрічає гостей похмурою погодою. Однак уже на травневі синоптики прогнозують потепління. Проте, якщо ви хочете приїхати в сакурову столицю України, варто поквапитися.

Рожевий, білий, жовтий… попри непогоду, Ужгород буяє. І тут уже є перші туристи.

Юлія та Андрій Омельчаки, туристи з Києва:

Щойно приїхали з міста Києва подивитися на цвітіння сакур і цих яблучок. У природи немає поганої погоди.

Масштабний приплив туристів Ужгород чекає саме на травневі. У пік цвітіння сакур.

Федір Шандор, туризмознавець:

Цвітіння сакури це новий рік в Закарпатті. За сезон цвітіння, а він триває приблизно 156 днів було близько 150-200 тисяч туристів в Закарпатській області.

Ірина Ващук відома блогерка із Франківська. Традиційно приїздить у сакурову столицю України на травневі. Тож і зараз до поїздки почала готуватися ще в березні.

Ірина Ващук, жителька Івано-Франківська:

Житло я бронюю за три тижні до поїздки, бо потім взагалі важко щось знайти. Я помітила таку тенденцію, що якщо приїжджати на період цвітіння сакур в будні то готелі набагато нижчу ціну пропонують від 800-1000 гривень. Якщо це вихідні то ціна збільшується в два рази.

Місцеві вже підготували купу цікавинок для гостей. І екскурсії найдовшими сакуровими алеями України, і майстер-класи, і навіть квіткову кулінарію!

Федір Шандор, туризмознавець:

З неділі починаються дегустаційні мікр фестивалі. Наприклад леквар на основі сакурових листочків, мед на основі сакурових листочків добавляння у різну гастрономію сакурового сашимі, різних спецій уже протягом 2-3 років це роблять. Ну, останнє що зробили змішали закарпатський перець чилі із сакурами.

У готелях уже готують номери для приїжджих. Особливу увагу звертають на дезінфекцію номерів.

Арсен Мелкумян, приватний підприємець:

Це номер у нас стандартний, о Люба у нас тут прибирає. Заходьте. Дивіться ми зараз прибираємо таким чином, це апарат він видає 6 атмосфер і 200 градусів сухого пару, після кожного жильця ми робимо прибирання таким чином. Ретельно після кожного, як він включай цей пар і показує.

Ціна номерів на травневі від семисот до двох тисяч гривень. У готелі переконують, це стандартна вартість. І вільних номерів майже немає.

Світлана Лавська, адміністраторка готелю:

Броні вже є достатньо, навіть є групи і міні заїзди.

Як, власне, й квитків на поїзди. Принаймні з Києва.

Людмила, жителька Києва:

Cтільки часу нікуди не їздити, в минулому році взагалі була така паніка, навіть в Одесу не їздила.

А що ж робити тим, хто хоче моря? Гамірна Одеса карантинить. Ресторани й зони відпочинку на замку. І чи буде послаблення на травневі велике питання. Тож "вільне" море лише заморське. І тут є гарні новини: частково відкривається курортна Європа.

Олена Бальме, експертка з туризму:

Буде Кіпр, Хорватія.

А ще з середини травня Греція. Стабільно гостинними в топі замовлень турів лишається трійця - Туреччина, Єгипет, Емірати.

Антон Рудич президент Української асоціації турагентств:

Везде требования почти одинаковые, все хотят к себе пускать только здоровых людей для этого есть тесты, вакцинация.

Умови подорожі в більшості країн однакові негативний ПЛР-тест за 72 години, масковий режим - поза готелем. Туреччина запровадила нові вимоги - отримати HES-код, зареєструвавшись в електронній базі.

Олена Бальме, експертка з туризму:

Такий QR код для в'їзду де ви вписуєте свої дані, така мінівіза.

За якою вас можуть відстежити, якщо є інформація, що ви інфікувалися або контактували з хворими на Ковід. Бонус для туристів у Туреччині на них не поширюється комендантська година.

Антон Рудич, президент Української асоціації турагентств:

Украинские туристы не так много проводят времени за пределами отеля и многие ограничения турецкие по езде в транспорте, например, не касаются туристов. Турция живет за счет туризма и там будет сделано все чтобы было комфортно.

Попри піковий рівень захворюваності в Україні, туроператори кажуть: люди хочуть мандрувати. При чому більше, ніж торік.

С прошлогодним легко сравнивать поток был ноль.

Ігор Голубаха, голова Всеукраїнської асоціації туроператорів:

Більшість туристів повертаються до не сьогодні на завтра замовляють, а трошки дивляться наперед.

У списку доступних узбереж і Чорногорія, Болгарія та Албанія. До слова, Албанія, Танзанія та Домінікана приймають гостей навіть без ПЛР-тестів.

З кінця травня відкривається Ізраїль. Але там тест обов'язковий. А ще думають про сертифікат вакцинації. Із надією туроператори дивляться й на Італію. Але відкритою вона стане не раніше липня. І не зрозумілі умови, на яких прийматимуть туристів. До речі, перш ніж купувати квитки, добре перевірте, чи не потрапите ви у двотижневу обсервацію.

Людмила, мешканка м. Києва:

Велика ймовірність потрапити саме в такі умови, коли незалежно від того маєш ти тест з України, чи не маєш - ти потрапляєш в умови, що маєш відсидіти в карантині.

Розважатися на курортах батьківщини, на власній дачі чи в закордонних готелях? Обирати - кожному. Та ознакою Кожного з цих варіантів відпочинку буде карантин та обережність.