В понедельник, 19 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что в Украине ожидается новая вспышка заболеваемости коронавирусом после Пасхи – через три-четыре недели после праздника. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Мы ожидаем после Пасхи, через три-четыре недели рост количества больных. Череда праздников, которые начинаются с 1 мая и продолжаются до 10 мая, сопровождается мобильностью населения. Все это будет добавлять количество заболевших.

При этом Степанов считает, что сейчас ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась и пик заболеваемости пройден.

У нас положительная динамика. Мы росли, как и прогнозировал Минздрав, до середины апреля и затем ситуация стабилизировалась. Сейчас количество заболевших пошла вниз.

По словам Степанов, по сравнению с позапрошлой неделей в Украине сократилось количество новых заболевших на 14 тысяч и назвал это "обнадеживающими данными".

Сейчас ситуация будет идти на снижение количества заболевших, но это не значит, что нам надо расслабляться.

Читайте также, в Украине за минувшие сутки, 18 апреля, зафиксировано 6 506 новых случая коронавируса. За все время пандемии в Украине заболело - 1 953 016 человек? выздоровело - 1 487 677 человек и летальных исходов - 40 000.

Кроме того, массовая вакцинация от коронавируса для всех желающих в Украине начнется, когда в страну поступит минимум 1 млн доз вакцин. Минздрав планирует до конца года вакцинировать половину взрослого населения страны.

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