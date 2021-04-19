Великдень цьогоріч будемо святкувати на карантині. Про це сьогодні говорили на нараді у президента. За словами Зеленського, скупчення людей і досі становлять загрозу. Тож готуємося до Великодніх свят в умовах пандемії. І влада використає досвід минулого року.

Крім Великодня розглянули питання розробки ліків та вакцин в Україні. Для цього необхідна сучасна лабораторія. І на її створення у держбюджет заклали 100 мільйонів гривень.