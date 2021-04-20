С понедельника, 19 апреля, ФОПы и наемные работники смогут подавать заявки на выплаты по 8 тысяч гривен. Сделать это можно в приложении "Дія" или на одноименном портале.

Давайте разберемся, как подать заявку на одноразовую помощь.

Когда деньги придут на счет?

Если заявка соответствует требованиям, деньги должны поступить на на счет в течение 10 дней после заявки.

Какие ФОП могут получить деньги?

Также выплаты могут получить наемные сотрудники компаний.

Полный список КВЭДов, которые пострадали от карантинных ограничений можно посмотреть на сайте "Дія".

Отметим, что получить выплаты могут не все украинцы, а только те, которые проживают в "красной зоне" карантина. Актуальные данные о том, в какой зоне пребывает та или иная область можно узнать на сайте.

Как получить выплату 8000 грн?

Для того, чтобы оформить выплату 8000 грн необходимо зайти в мобильное приложение "Дія" и выполнить следующие действия:

Также подать заявку можно на портале "Дія".

Напомним, что ФОПы и наемные работники могут подавать заявки на выплаты по 8 тысяч гривен с 19 апреля.

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