В СИЗО умер фигурант дела об изнасиловании Анастасии Луговой [ Редактировать ]
В киевском следственном изоляторе скончался мужчина, который пытался изнасиловать Анастасию Луговую в поезде Киев-Мариуполь. Об этом сама пострадавшая сообщила на своей странице в социальной сети.
По ее словам, вместе с насильником умер и ее постоянный страх, что он, после освобождения из мест лишения свободы, найдет ее и отомстит. При этом судебное заседание было перенесено.
Меня это не остановит! Мы и дальше будем отстаивать в суде мои права, потому что за то, что произошло, должен нести ответственность не только он. В этой ситуации есть еще много вопросов и претензий к целой системе, которая не способна обеспечить безопасность пассажиров.
Отмечается, что в Киевской городской прокуратуре подтвердили факт смерти подсудимого от длительной болезни. Известно, то 10 апреля 2021 года, обвиняемый был госпитализирован в медучреждение в связи с ухудшением состояния здоровья.
Напомним, в поезде "Укрзализныци" избили и пытались изнасиловать Анастасию Луговую на глазах у сына. мужчина попытался ударить малыша, но женщина сказала, что сделает все угодно, лишь бы тот не трогал ее сына.
Читайте также, в связи с попыткой изнасилования в поезде "Мариуполь-Киев" женщины, уволены проводник вагона, в котором произошел инцидент, начальник поезда, инструктор поездных бригад, старший мастер резерва проводников вагонного депо и заместитель начальника Мариупольского вагонного депо.
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