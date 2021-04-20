А на Кубі оголосили наступника Рауля Кастро на посаді генсека Компартії. Ним стане чинний президент країни Мігель Діас-Канель.

Таким чином уперше після революції 59 при владі не буде нікого з родини Кастро. Втім, Діас-Канель уже заявив: державну політику не змінюватиме. Нагадаю, Рауль Кастро очолював Комуністичну партію країни від 2011 року після того, як змінив на цій посаді свого старшого брата та багаторічного керманича Куби Фіделя Кастро. А коли той у 2016 помер, Рауль зберіг владу на острові, очолюючи Компартію.

Оскар Аріас, місцевий житель: