Куба оголосила наступника Рауля Кастро [ Редактировать ]
А на Кубі оголосили наступника Рауля Кастро на посаді генсека Компартії. Ним стане чинний президент країни Мігель Діас-Канель.
Таким чином уперше після революції 59 при владі не буде нікого з родини Кастро. Втім, Діас-Канель уже заявив: державну політику не змінюватиме. Нагадаю, Рауль Кастро очолював Комуністичну партію країни від 2011 року після того, як змінив на цій посаді свого старшого брата та багаторічного керманича Куби Фіделя Кастро. А коли той у 2016 помер, Рауль зберіг владу на острові, очолюючи Компартію.
Оскар Аріас, місцевий житель:
Не варто боятися змін, вони можуть зробити життя кубинців кращим. Нам вкрай необхідні зміни зсередини. Країна цього потребує.
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