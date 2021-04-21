Картографический сервис Google Планета Земля (Google Earth) получил самое крупное обновление с 2017 года. В новой версии были добавлены спутниковые изображения поверхности нашей планеты за последние 37 лет, которые позволяют "отправиться в прошлое" и проследить за изменением Земли в период с 1984 по 2020 год.

От быстрой урбанизации, таяния ледников и изменения лесов до кругов на полях, появляющихся посреди пустыни, этот инструмент предназначен для обучения и стимулирования действий во всем мире для решения проблем, связанных пагубным влиянием человечества на Землю.

Google и Пенсильванский университет Карнеги-Меллона совместно работали над реализацией новой функции Таймлапс для Google Планета Земля, чтобы раскрыть почти четыре десятилетия планетарных изменений.

Многие из нас, вероятно, будут использовать эту функцию, чтобы посмотреть, на спутниковые изображения нашей местности проживания. Однако глобальная цель увидеть более четкую картину того, как изменение окружающей среды повлияло на Землю.

Директор Google Планета Земля Ребекка Мур отмечает, что создание "машины времени" размером с планету потребовало значительного "пиксельного измельчения" Google Earth Engine – облачной платформы компании для геопространственного анализа.

Данные были собраны из более чем 24 миллионов спутниковых изображений, а затем обработаны на тысячах машин в дата-центрах Google, что потребовало более 2 миллионов часов обработки, чтобы собрать 20 петабайт изображений для создания единой видеомозаики размером 4,4 терапикселя.

Google Earth Timelaps

Хотя Timelapse можно использовать для наблюдения за изменениями окружающей среды в любой точке мира, Google систематизировал часть своей информации по пяти темам для лучшей визуализации хрупкой красоты изменяющихся лесов, размещения новых источники энергии, расширения городов и последствий глобального потепления планеты.

Google Планета Земля будет ежегодно пополняться новыми изображениями Timelapse в течение следующего десятилетия в надежде на мотивацию правительств обратить внимание на актуальные проблемы глобального изменения климата.

Новая функция пока есть только в онлайновой версии сервиса. О добавлении Таймлапс в десктопную версию ничего не сообщается.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как на снимках Google Earth обнаружили "лох-несское чудовище". Также в этом сервисе возле штаба NASA разглядели "припаркованную" тарелку НЛО.