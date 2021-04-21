"Акцент", випуск за 21 квітня 2021 року

В середу, 21 квітня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" народний депутат України від партії "Батьківщина" Андрій Пузійчук розповів про мораторій на примусове відчуження майна.

Так, Верховною Радою було проголосовано 2 законопроєкти - про реструктуризацію валютних кредитів та законопроект, який накладає мораторій на примусове відсудження майна. Законопроєкти надіслані на підпис президенту.

Ми всі розуміємо, чи буде можливість у банків забирати житло чи не буде - повністю залежить від президента.

За словами Андрій Пузійчука, є позитивні речі в такому законопроекті :

1. Валютні кредити будуть переведені в гривневі.

2. Є мораторій, який буде забороняти протягом тьох років позбавляти громадян житла.

3. В іншому законопроєкті є норма, що якщо це єдине житло громадянина і він не може платити по графіку, то він буде виплачувати 50% від свого доходу.

За його словами, це великий прогрес, щоб захистити громадян України.

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