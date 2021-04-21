Мораторій на примусове відчуження майна: які переваги отримають українці [ Редактировать ]
В середу, 21 квітня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" народний депутат України від партії "Батьківщина" Андрій Пузійчук розповів про мораторій на примусове відчуження майна.
Так, Верховною Радою було проголосовано 2 законопроєкти - про реструктуризацію валютних кредитів та законопроект, який накладає мораторій на примусове відсудження майна. Законопроєкти надіслані на підпис президенту.
Ми всі розуміємо, чи буде можливість у банків забирати житло чи не буде - повністю залежить від президента.
За словами Андрій Пузійчука, є позитивні речі в такому законопроекті :
1. Валютні кредити будуть переведені в гривневі.
2. Є мораторій, який буде забороняти протягом тьох років позбавляти громадян житла.
3. В іншому законопроєкті є норма, що якщо це єдине житло громадянина і він не може платити по графіку, то він буде виплачувати 50% від свого доходу.
За його словами, це великий прогрес, щоб захистити громадян України.
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