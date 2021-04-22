Унікальні технології застосовують в Україні не тільки для лікування людей. У Києві почали обстежувати старі дерева за допомогою томографа для рослин. Яка хвороба може ховатися під корою?

Понад три сотні вікових дерев у Києві потребують особливого догляду. Щоб своєчасно виявити загрозу та уникнути ураження рослини столичні екологи застосовують спеціальний прилад - томограф "Арботом". Головне в цій системі - датчики. Їхня кількість залежить від товщини стовбура. На цьому дереві їх 12.

Стукаємо молотком по датчику, який прикріплений до дерева, та отримуємо відповідний сигнал.

Олексій Король, генеральний директор КО "Київзеленбуд":

Чим швидше проходить звуковий імпульс між датчиками, тим дерево здоровіше. Якщо всередині цього дерева є або стовбурова гниль, або будь-які інші руйнівні процеси, трухлява деревина, то щільність відповідно цього дерева зменшується і відповідно дуже важко проходить звук.

Результат бачимо на екрані у вигляді кольорового графічного зображення. Червоним кольором позначені внутрішні пошкодження. Зеленим - здорова, неушкоджена деревина. Результати нашого дослідження виявилися втішними. Рентген показав - дереву приблизно 80 років, серцевинна трухлявість хоч і є, втім незначна. Достатньо лише вичистити трухляву деревину та обробити фунгіцидом. Коли ж ступінь ураження високий - дерево доведеться спиляти.

Петро Пантелеєв, заступник голови Київської міської державної адміністрації:

У нас дійсно дуже багато спорів, дуже багато звернень і скарг відносно знесення того чи іншого дерева. Саме тут цей прилад допоможе нам уникнути таких зайвих спорів, оскільки у нас буде об'єктивна експертиза дерева.

Таке обстеження, кажуть експерти, дозволить зменшити кількість аварійних та надзвичайних ситуацій, спричинених падінням уражених, але, на перший погляд, здорових дерев.

Петро Пантелеєв, заступник голови Київської міської державної адміністрації:

У позаминулому році у нас був смертельний випадок, коли дерево впало на автомобіль і загинула жінка.

"Арботом" поки що єдиний в столиці, працює у тестовому режимі. Якщо результати роботи цього рослинного рентгена будуть позитивними, таких приладів планують закупити більше.