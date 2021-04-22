Росіяни вийшли на підтримку Олексія Навального [ Редактировать ]
Нагадаю, напередодні по всій Росії відбулися акції на підтримку ув'язненого Олексія Навального. Люди мітингували з вимогою допустити до опозиціонера незалежних лікарів. Наймасові заходи відбулися в Москві та Санкт-Петербурзі. Проти мітингарів силовики застосовували силу та електрошокери.
Людей кидали на підлогу, заламували руки та пакували до автозаків. У підсумку півтори тисячі затриманих. Нагадаю, 31 березня Олексій Навальний оголосив голодування в колонії - через відмову надати йому медичну допомогу.
Даниїл Комлинський, протестувальник:
Я пришел сюда за всех. Начиная за Навального и заканчивая антинародными законами, которые принимал Путин. В частности, пенсионная реформа. От того беспредела, который он творил. Ну, и в 90-х. И как он на Беслан отреагировал в свое время, и как он подводную лодку задавил. В общем - за все по списку.
Валентина, протестувальниця:
Я вышла, чтобы Навальному дали госпитализацию, допустили к нему врача и в целом освободили просто человека.
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