Нагадаю, напередодні по всій Росії відбулися акції на підтримку ув'язненого Олексія Навального. Люди мітингували з вимогою допустити до опозиціонера незалежних лікарів. Наймасові заходи відбулися в Москві та Санкт-Петербурзі. Проти мітингарів силовики застосовували силу та електрошокери.

Людей кидали на підлогу, заламували руки та пакували до автозаків. У підсумку півтори тисячі затриманих. Нагадаю, 31 березня Олексій Навальний оголосив голодування в колонії - через відмову надати йому медичну допомогу.

Даниїл Комлинський, протестувальник:

Я пришел сюда за всех. Начиная за Навального и заканчивая антинародными законами, которые принимал Путин. В частности, пенсионная реформа. От того беспредела, который он творил. Ну, и в 90-х. И как он на Беслан отреагировал в свое время, и как он подводную лодку задавил. В общем - за все по списку.

Валентина, протестувальниця: