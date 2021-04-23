Долю нашого скіфського золота знову вирішують в Амстердамі. До 31 серпня Апеляційний суд має визначити, куди повертати цінну музейну колекцію - у Київ чи в окупований Крим.

Експонати вивезли з півострова на виставку - саме перед його анексією, а 2016 року суд розпорядився віддати їх Києву. Однак рішення оскаржили.

Натомість Україна домоглася відведення головного судді - через його зв'язки з росіянами. Доки триває тяганина, колекцію зберігає музей в Амстердамі.