Апеляційний суд Амстердаму вирішує долю скіфського золота [ Редактировать ]
Долю нашого скіфського золота знову вирішують в Амстердамі. До 31 серпня Апеляційний суд має визначити, куди повертати цінну музейну колекцію - у Київ чи в окупований Крим.
Експонати вивезли з півострова на виставку - саме перед його анексією, а 2016 року суд розпорядився віддати їх Києву. Однак рішення оскаржили.
Натомість Україна домоглася відведення головного судді - через його зв'язки з росіянами. Доки триває тяганина, колекцію зберігає музей в Амстердамі.
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