Индия второй день подряд устанавливает мировой рекорд по приросту заболевших COVID-19 [ Редактировать ]
Источник: India Today
Индия второй день подряд бьет мировой рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом. За минувшие сутки день в стране заразились 332 730 человек, сообщает Reuters.
За последний день от COVID-19 в Индии умерли 2 263 человека. Общее число смертей с начала пандемии достигло 186 920. Общее число зараженных - 16,2 млн.
Больницы на севере и западе страны, в том числе в столице Нью-Дели, сообщают о нехватке кислорода и недостаточном количестве коечных мест для пациентов с коронавирусом.
Эпидемиологи уверены, что резкий скачок заболеваемости в стране вызван новыми штаммами коронавируса. В стране выявлена тройная мутация коронавируса, вызванная объединением трех различных штаммов COVID-19.
Из-за роста заболеваемости индийские власти приостановили экспорт вакцин, лекарств от коронавируса и специального медоборудования.
Индия (16,2 млн) занимает второе место по числу зараженных COVID-19 после США (31,9 млн). После нее идут Бразилия (14,2 млн), Франция (5,5 млн) и Россия (4,74 млн).
Ранее "Подробности" сообщали, что в частной больнице индийского штата Махараштра произошел пожар в отделении, где находятся инфицированные COVID-19. Он унес жизни как минимум 13 человек.
по теме
Больницы на севере и западе страны, в том числе в столице Нью-Дели, сообщают о нехватке кислорода и недостаточном количестве коечных мест для пациентов с коронавирусом. По официальным данным, за сутки он коронавируса в Индии скончались более 2104 человек
24 пацієнти з ковідним діагнозом померли в одній із лікарень Індії через витік кисню з цистерни
Эпидемиологи уверены, что скачок заболеваемости в стране и в мире вызван новыми штаммами коронавируса. За минувшие сутки в Индии выявили 295 041 новых случаев COVID-19
Щоб стримати пандемію, Канада та США вирішили ще на місяць закрити кордони одне для одного. Такі обмеження між державами діють ще з минулого березня
Найбільше нових заражень в Індії 275 тисяч. На другому місці Туреччина майже 56 тисяч. На третьому США - 43 тисячі