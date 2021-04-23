Коронавирусом за день заразились 332 730 индийцев Источник: India Today

Индия второй день подряд бьет мировой рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом. За минувшие сутки день в стране заразились 332 730 человек, сообщает Reuters.

За последний день от COVID-19 в Индии умерли 2 263 человека. Общее число смертей с начала пандемии достигло 186 920. Общее число зараженных - 16,2 млн.

Больницы на севере и западе страны, в том числе в столице Нью-Дели, сообщают о нехватке кислорода и недостаточном количестве коечных мест для пациентов с коронавирусом.

Эпидемиологи уверены, что резкий скачок заболеваемости в стране вызван новыми штаммами коронавируса. В стране выявлена тройная мутация коронавируса, вызванная объединением трех различных штаммов COVID-19.

Из-за роста заболеваемости индийские власти приостановили экспорт вакцин, лекарств от коронавируса и специального медоборудования.

Индия (16,2 млн) занимает второе место по числу зараженных COVID-19 после США (31,9 млн). После нее идут Бразилия (14,2 млн), Франция (5,5 млн) и Россия (4,74 млн).

Ранее "Подробности" сообщали, что в частной больнице индийского штата Махараштра произошел пожар в отделении, где находятся инфицированные COVID-19. Он унес жизни как минимум 13 человек.