"Слуга народу" та "Опозиційна платформа - За Життя" лідирують у вподобаннях українців - соцопитування [ Редактировать ]
Якби вибори у Верховну раду пройшли найближчої неділі, депутатські мандати б між собою розділили чотири політсили. Свіжі результати опитування оприлюднив Український інститут майбутнього.
Найбільше голосів респонденти віддають партії "Слуга народу" 19 відсотків. Друга за прихильністю серед опитаних з мінімальним відставанням "Опозиційна платформа За Життя" - 18 процентів.
16 відсотків віддають голоси за партію "Європейська Солідарність". І завершує список "Батьківщіна" з підтримкою у 14 процентів.
На межі потрапляння до парламенту партія "Сила і честь". За неї готові проголосувати не більше 6 відсотків опитаних.
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