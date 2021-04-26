Якби вибори у Верховну раду пройшли найближчої неділі, депутатські мандати б між собою розділили чотири політсили. Свіжі результати опитування оприлюднив Український інститут майбутнього.

Найбільше голосів респонденти віддають партії "Слуга народу" 19 відсотків. Друга за прихильністю серед опитаних з мінімальним відставанням "Опозиційна платформа За Життя" - 18 процентів.

16 відсотків віддають голоси за партію "Європейська Солідарність". І завершує список "Батьківщіна" з підтримкою у 14 процентів.

На межі потрапляння до парламенту партія "Сила і честь". За неї готові проголосувати не більше 6 відсотків опитаних.