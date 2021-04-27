Ефективно та у приємній і привітній атмосфері

Отримати закордонний паспорт за два тижні. За стільки ж замінити внутрішній, зареєструвати шлюб за добу та зробити ще багато необхідних справ швидко, ефективно та у приємній і привітній атмосфері. Уже понад сім років українці знають - державні послуги можуть бути такими.

Дедалі більше сучасних центрів "Паспортного сервісу" з'являються у різних містах. Днями найновіше відділення з'явилося в одному зі спальних районів столиці. Докладніше - Кирило Воронко

До чотирьохсо́т людей на день, одинадцять фотокабін. Оновлений паспортний сервіс відтепер прийматиме клієнтів не лише в центрі Києва, а й на лівому березі столиці.

Вікторія Малишева, керівниця другого відділу обслуговування громадян "Паспортний сервіс":

Можна оформлювати як закордонні паспорти, так і внутрішній паспорт, у вигляді айді картки, також посвідки на постійне, тимчасове проживання.

За добу можна навіть зареєструвати шлюб.

Вікторія Малишева, керівниця другого відділу обслуговування громадян "Паспортний сервіс":

У нас таке замкнуте коло оформлення документів для молодят. Ну тобто наречена змінює прізвище під час оформлення шлюбу, так, одразу може подати документи на айди картку, після цього на закордонний паспорт.

Попри карантин та локдаун центр працює, дотримуючися всіх санітарних норм. Працівники в масках та рукавичках. А площу приміщення збільшили, аби люди змогли тримати дистанцію. Тож охочих скористатися послугами у перший день прийшло чимало.

Случайно узнали, вот решили приехать посмотреть и сделать сразу.

- Заміна дитячих паспортів. Вийшов срок і ми вирішили замінити - І як вам? - Дуже швидко, 10 хв і все готово.

У приміщенні облаштували кімнату матері й дитини, а також підготували спеціальну кабіну для людей з інвалідністю.

Дмитро Козаков, керівник проєкту з розвитку мережі "Паспортний сервіс":

Окрім збільшених розмірів самого приміщення для фотографування ми передбачили деякі невеличкі функціональні скажемо так новшества. Це, наприклад, висувний столик для підпису документів.

Паспортний сервіс знаходиться у торговельному центрі. Тож неподалік розташовані зупинки громадського транспорту та метро. А у Державній міграційній службі кажуть, це найзручніший спосіб отримати документи.

Максим Соколюк, Голова Державної міграційної служби України:

Ми бачимо за статистикою громадяни обирають саме в києві. дуже зручно звертатися в паспортний сервіс на бажана і його перенесли на метро харківське. тут багато послуг не тільки по айді картки або закордонного паспорту а й ще додаткові послуги.

Серед додаткових послуг, окрім шлюбу за добу, страхування та апостилювання документів. Їх можна отримати в окремому віконці.