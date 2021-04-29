29 апреля фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" в полном составе вышла к трибуне парламента с фотографиями своих близких, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Оппозиционеры призвали минутой молчания почтить память о погибших во времена Великой Отечественной войны и потребовали остановить реабилитацию нацизма в Украине.

В своем обращении представители фракции подчеркнули, что День Победы – праздник, который объединяет весь украинский народ:

"9-го мая Украина чествует подвиг, стойкость и самоотверженность героев, победивших фашизм. Мы гордимся свершениями наших дедов, вернувших мир на украинскую землю. Отдаем дань памяти тем, кто погиб в годы тяжких испытаний, кто был замучен, кто не вынес лишений. В каждой украинской семье есть родственники, которые сражались на фронте, трудились для победы в тылу, чье детство опалила война. На их долю выпало тяжелое испытание. Поэтому День Победы всегда был святым праздником для каждой украинской семьи".

Оппозиционеры обратились к украинцам с призывом торжественно, достойно и без страха отметить 9 мая.

"Никто не сможет вычеркнуть День Победы из памяти украинского народа. Никому не позволено превратить народ-победитель фашизма в побежденных отщепенцев. Мы – потомки победителей, и мы обязаны встать на пути у тех, кто пытается реабилитировать пособников нацизма и фашизма. Нас – абсолютное большинство! И 9 мая мы должны это продемонстрировать, показать всем: никто не забыт, ничто не забыто!" – подчеркнули в своем обращении к украинским гражданам оппозиционеры.