В центре Киева ограничат движение автомобилей: что произошло [ Редактировать ]
В субботу, 1 мая, на столичном Крещатике будет ограничено движение автомобилей в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба Коммунального предприятия "Киевавтодор".
Ограничения движения будут действовать с 9:00 до 17:00. Такое решение приняли в связи с тем, что именно на выходных трафик в центре является самым легким.
На улице Крещатик продолжается текущий ремонт. Работы проводят по всей длине улицы. Ремонт выполнят в выходной день, чтобы меньше влиять на трафик. Во время ремонта движение будет частично ограничено.
Ранее мы писали, что с 10 апреля до 30 июня на столичной Кольцевой дороге будет частично ограничено движение автомобилей в связи с ремонтными работами. На этапе работ по капитальному ремонту будет обновляться участок транспортного пути от Одесской пощади до улицы Луценко.
Кроме того, на Европейской площади в Киева будет частично ограничено движение автомобилей. Там будут проводится ремонтные работы. Ремонт планируется выполнить в течении одного дня, чтобы меньше влиять на трафик в оживленны будние дни недели.
Читайте также, будет частично ограничено движение транспортных средств по Индустириальному путепроводу. Решение связано с ремонтными работами в сторону улицы Борщаговской, во время проведения работ будет закрыто движение на полторы полосы с обеих сторон.
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