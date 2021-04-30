В субботу, 1 мая, на столичном Крещатике будет ограничено движение автомобилей в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба Коммунального предприятия "Киевавтодор".

Ограничения движения будут действовать с 9:00 до 17:00. Такое решение приняли в связи с тем, что именно на выходных трафик в центре является самым легким.

На улице Крещатик продолжается текущий ремонт. Работы проводят по всей длине улицы. Ремонт выполнят в выходной день, чтобы меньше влиять на трафик. Во время ремонта движение будет частично ограничено.

Ранее мы писали, что с 10 апреля до 30 июня на столичной Кольцевой дороге будет частично ограничено движение автомобилей в связи с ремонтными работами. На этапе работ по капитальному ремонту будет обновляться участок транспортного пути от Одесской пощади до улицы Луценко.

Кроме того, на Европейской площади в Киева будет частично ограничено движение автомобилей. Там будут проводится ремонтные работы. Ремонт планируется выполнить в течении одного дня, чтобы меньше влиять на трафик в оживленны будние дни недели.

Читайте также, будет частично ограничено движение транспортных средств по Индустириальному путепроводу. Решение связано с ремонтными работами в сторону улицы Борщаговской, во время проведения работ будет закрыто движение на полторы полосы с обеих сторон.

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