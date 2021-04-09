Потери на Донбассе: Зеленский озвучил неутешительные цифры [ Редактировать ]
В пятницу, 9 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что на Донбассе с начала года погибли 26 военных.
Об этом он написал на своей странице в Telegram-канале.
По его словам, чиновники должны приезжать на Донбасс, где "решается судьба страны".
Я посетил боевые позиции, где погибли наши герои и где больше раненых. Это те точки обострения, которыми снова покрылся Донбасс. Здесь хотят мира, но с другой стороны линии разграничения оружия не составляют. Наши бойцы рассказывали мне о своей службе под звуки выстрелов, которые снова стали на передовой опасной обыденностью. После месяцев соблюдение режима полного и всеобъемлющего прекращения огня мы вернулись к необходимости устанавливать перемирие.
Также Зеленский рассказал, какая сейчас ситуация на фронте.
В последнее время активизировались вражеские снайперы. Они регулярно целятся по позициям наших военных. Территория у линии разграничения заминирована, а от инфраструктуры порой не осталось ничего. Поэтому впереди много работы.
Напомним, что 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Глава государства посетил позиции украинской армии на линии разграничения и пообщался с военнослужащими. В пятницу, 9 апреля, поездка Зеленского в регион продолжается.
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