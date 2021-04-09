В пятницу, 9 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что на Донбассе с начала года погибли 26 военных.

Об этом он написал на своей странице в Telegram-канале.

По его словам, чиновники должны приезжать на Донбасс, где "решается судьба страны".

Я посетил боевые позиции, где погибли наши герои и где больше раненых. Это те точки обострения, которыми снова покрылся Донбасс. Здесь хотят мира, но с другой стороны линии разграничения оружия не составляют. Наши бойцы рассказывали мне о своей службе под звуки выстрелов, которые снова стали на передовой опасной обыденностью. После месяцев соблюдение режима полного и всеобъемлющего прекращения огня мы вернулись к необходимости устанавливать перемирие.

Также Зеленский рассказал, какая сейчас ситуация на фронте.

В последнее время активизировались вражеские снайперы. Они регулярно целятся по позициям наших военных. Территория у линии разграничения заминирована, а от инфраструктуры порой не осталось ничего. Поэтому впереди много работы.

Напомним, что 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Глава государства посетил позиции украинской армии на линии разграничения и пообщался с военнослужащими. В пятницу, 9 апреля, поездка Зеленского в регион продолжается.

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