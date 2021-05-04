Чотири реактивні двигуни кріпляться на руки морпіха, а ще один - на спину

Десантування з реактивними ранцями відпрацьовують морські піхотинці у Британії. Костюм, як у "Залізної людини", розробила місцева компанія Gravity Industries. Чотири реактивні двигуни кріпляться на руки морпіха, а ще один - на спину.

Під час вишколу пілот має стартувати з катера та висадитися на корабель прибережної охорони. Зазвичай військових доправляють на судна гелікоптерами.

Реактивний ранець дає змогу зробити це швидше, сісти у будь-якій частині корабля, а також самостійно рушити далі.