Британські морські піхотинці випробували реактивні ранці [ Редактировать ]
Десантування з реактивними ранцями відпрацьовують морські піхотинці у Британії. Костюм, як у "Залізної людини", розробила місцева компанія Gravity Industries. Чотири реактивні двигуни кріпляться на руки морпіха, а ще один - на спину.
Під час вишколу пілот має стартувати з катера та висадитися на корабель прибережної охорони. Зазвичай військових доправляють на судна гелікоптерами.
Реактивний ранець дає змогу зробити це швидше, сісти у будь-якій частині корабля, а також самостійно рушити далі.
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