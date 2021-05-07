У світі зафіксували близько 850 тисяч інфікувань на COVID-19 [ Редактировать ]
Близько 850 тисяч нових випадків інфікування ковідом зафіксували у світі минулої доби. Майже половину з них - в Індії. Там переповнені лікарні та крематорії.
Далі, за цим показником, Бразилія та США. Серед країн Європи - найбільше хворих за добу виявили у Франції. Загалом же у світі 156 мільйонів інфікованих коронавірусом. Померли - три мільйони 269 тисяч людей.
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