Майже половину з них - в Індії

Близько 850 тисяч нових випадків інфікування ковідом зафіксували у світі минулої доби. Майже половину з них - в Індії. Там переповнені лікарні та крематорії.

Далі, за цим показником, Бразилія та США. Серед країн Європи - найбільше хворих за добу виявили у Франції. Загалом же у світі 156 мільйонів інфікованих коронавірусом. Померли - три мільйони 269 тисяч людей.