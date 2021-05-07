На Мальдівах підірвали спікера парламенту [ Редактировать ]
Теракт на Мальдівах. Там підірвали спікера парламенту, Мохамеда Нашида. Вибух прогримів біля будинку посадовця. Чоловіка з травмами доправили до лікарні. Також постраждав іноземний турист.
Інших деталей поки що не повідомляють. В уряді засудили цей напад та розпочали розслідування.
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