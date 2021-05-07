В Офісі Президента анонсували зустріч Зеленського з Байденом [ Редактировать ]
Зустріч Зеленського з Байденом відбудеться. Щоправда, коли - поки що не відомо. У переговорах зацікавлені і Україна, і США, - заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак за підсумками візиту американського держсекретаря Ентоні Блінкена.
У Києві американська делегація побувала напередодні. Зустрілися з президентом, урядовцями, депутатами і громадянським суспільством. Говорили про реформи й напружену ситуацію на Сході.
Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента:
Ми сьогодні почули від держсекретаря, від членів американської делегації про те, що Україна є стратегічним і дуже важливим партнером і союзником Сполучених Штатів. Ми почули про безумовну підтримку українського суверенітету, територіальної цілісності, ми почули про ті кроки, які були зроблені Сполученими Штатами, щоб зняти напругу, яка була і є біля українських кордонів - пов'язану з концентрацією російських військ.
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