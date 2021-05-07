Зустріч Зеленського з Байденом відбудеться. Щоправда, коли - поки що не відомо. У переговорах зацікавлені і Україна, і США, - заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак за підсумками візиту американського держсекретаря Ентоні Блінкена.

У Києві американська делегація побувала напередодні. Зустрілися з президентом, урядовцями, депутатами і громадянським суспільством. Говорили про реформи й напружену ситуацію на Сході.

Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента: