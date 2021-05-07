У п'ятницю ввечері, 7 травня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" політики дали свій "рецепт" для того, щоб Україна була єдиною і не було розбіжностей серед історичних постатей та історичних дат.

Так, член політради ВО "Свобода" Андрій Іллєнко сказав:

"По-перше, це правда. Тому що, якщо ми далі будемо жити міфами, пропагандою, чому зараз стільки проблем, тому що Росія політизує це все, і перетворює в пропагандиську кувалду, якою не хоче вшановувати ветеранів, а хоче виправдовувати свою агресивну політику. Плюс після Другої світової війни два режими, які її розв'язали - Сталінській й Гітлерівський. Гітлерівський засудили, а Сталінський - ні. От ми й маємо цю постійну колотнечу навколо цього. По-перше, правда. Друге - в нас може бути різна історія, але ми маємо стояти на українській позиції, а не на позиції чужої імперії, чужої держави. Немає насправді, ніякого конфлікту між ветеранами УПА і Червоної армії, все це надумано, пропагандиська маячня. Нам потрібно стояти на українській позиції. Ми маємо бути патріотами, маємо пам'ятати і говорити правду.

Рецепт від депутата "Опозиційної платформи - За життя" Миколи Скорика звучить так:

Я хочу сказати, що ми, дійсно, нащадки переможців. Ми маємо пишатися перемогою наших пращурів, і маємо мати таку державу, щоб нами пишалися наші нащадки.

А народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук дала такий рецепт: