СБУ викрила злочинців, які поширювали антиугорські листівки на Закарпатті [ Редактировать ]
СБУ викрила організаторів поширення антиугорських листівок на Закарпатті. Ними виявилися троє осіб, двоє з яких - переселенці з м. Луганськ. Зловмисники діяли на замовлення російських кураторів і погодилися на підривну діяльність всього за $500.
Фігуранти розклеїли листівки з погрозами угорській національній меншині в м. Берегово Закарпатської області. Щоб надати "особливого забарвлення" цій акції, російські куратори попросили зробити це напередодні травневих свят.
Співробітники СБУ встановили, що на платіжну картку одного з фігурантів були перераховані кошти в російських рублях (близько $500 в доларовому еквіваленті).
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.161 Кримінального кодексу України проведено низку обшуків за місцями проживання та затримання фігурантів провадження. У ході слідчих дій, правоохоронці вилучили російську символіку, а також інші речові докази протиправної діяльності.
У межах кримінального провадження, усім трьох фігурантам повідомлено про підозру. Вирішується питання стосовно обрання їм міри запобіжного заходу.
Заходи з викриття зловмисників здійснювалися Управліннями СБУ в Закарпатській та Дніпропетровській областях за координації Департаменту захисту національної державності спільно з ГУ Нацполіції в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал та дізнавайтесь про всі новини в Україні першими.
по теме
Уже понад 10 років жителі Королівської ОТГ, що на Закарпатті, змушені самостійно підсипати дорогу щебенем. Бо шлях крізь села - непроїзний
Уже понад 10 років жителі Королівської ОТГ, на Закарпатті, змушені самостійно підсипати дорогу щебенем. Бо шлях крізь села - непроїзний
Национальный банк Украины (НБУ) на 11 мая 2021 года установил официальный курс
Здоровье и красота кожи непосредственно зависит от рацион
Украина приобретает все больше поддержки государств - членов Евросоюза по своей евроинтеграционной перспективе