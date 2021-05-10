Святкування Дня Перемоги у столиці почалося з Алеї Слави. Квіти до Вічного Вогню поклав Президент Володимир Зеленський.

Пам'ять загиблих бійців Другої Світової вшанували хвилиною мовчання. Воїни почесної варти салютували та пройшли урочистим маршем. Відвідав президент і Національний музей історії України. Там до Дня Перемоги відкрилася тематична виставка.

Володимир Зеленський, президент України:

Перемога над нацизмом - це для нас гордість за українців, гордість за наших предків, які були невід'ємною частиною перемоги. Спільної перемоги, де всі країни та народи, що боролися із нацизмом, були важливими без пристави "більш" або "менш". І ми ніколи і нікому не дозволимо мінімізувати внесок в перемогу українців, які не лише захистили свою землю, а й в складі радянської армії і військ союзників Антигітлеровської коаліції спільно із десятками інших народів не дали нацистам панувати у Відні, Парижі, Празі, Варшаві, Будапешті, Мадриді, Амстердамі, Брюсселі Римі, Берліні і багатьох інших містах планети.