У столиці цього дня відбувся святковий автопробіг. Як і в минулі роки, організували його нардепи від "Опозиційної платформи - За життя". Цьогоріч захід стартував символічно від проспекту Перемоги з покладання квітів до танка Т-34. Далі колона ретро автомобілів рушила до Стели Перемоги, де відбулася зустріч з ветеранами Другої Світової.

Згодом автопробіг проїхався центром столиці до Парку вічної слави. Тут на ветеранів чекали кияни, які прийшли віддати їм шану. Згадували тих, хто визволяв українську землю. І тих, хто з війни не повернувся. Як знак подяки - квіти біля Вічного Вогню.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":