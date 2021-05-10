"Опозиційна платформа - За життя" провела святковий автопробіг у Києві [ Редактировать ]
У столиці цього дня відбувся святковий автопробіг. Як і в минулі роки, організували його нардепи від "Опозиційної платформи - За життя". Цьогоріч захід стартував символічно від проспекту Перемоги з покладання квітів до танка Т-34. Далі колона ретро автомобілів рушила до Стели Перемоги, де відбулася зустріч з ветеранами Другої Світової.
Згодом автопробіг проїхався центром столиці до Парку вічної слави. Тут на ветеранів чекали кияни, які прийшли віддати їм шану. Згадували тих, хто визволяв українську землю. І тих, хто з війни не повернувся. Як знак подяки - квіти біля Вічного Вогню.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Мы очень благодарны нашим ветеранам, которых, с каждым годом, к сожалению, становится все меньше, но которые находят в себе силы - быть с нами в этот праздник, напоминать о великой победе и пока они живы мы хотим пожелать им долгих лет жизни. Пока они живы - они всегда будут у нас моральным стимулом, моральной ценностью и мы никогда не забудем то что они вынесли, то, что они на своих плечах вынесли, то, какую они страну построили - прекрасную, процветающую. И сегодня в День Победы, мы хотим пожелать, чтобы в стране скорее наступил мир, чтобы закончилась эта война, чтобы страна обрела мир и стабильность развития.
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