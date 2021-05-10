Близько 700 заходів із нагоди відзначення 76 річниці перемоги над нацизмом відбулося в Україні напередодні. Участь у них взяли майже 50 тисяч осіб. Такі дані наводить Нацполіція. Загалом надійшло понад 60 повідомлень про порушення правопорядку.

Складено 22 адмінпротоколи і розпочато 13 кримінальних проваджень. Більшість із них стосувалися використання забороненої символіки та порушення правил карантину.