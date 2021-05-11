COVID-19 у світі: епідеміологічна ситуація залишається небезпечною [ Редактировать ]
Захворюваність і смертність від коронавірусу у світі вийшла на плато. Але - неприпустимо високе. Так вважають у ВООЗ. Медексперти зазначили - зниження фіксують у всіх регіонах, окрім південно-східної Азії. Минулого тижня на планеті зареєстровано майже 5,5 мільйонів нових випадків хвороби і до 90 тисяч смертей.
Тож епідеміологічна ситуація залишається небезпечною по всьому світу. Загалом від початку пандемії COVID-19 інфікувалися близько 158 мільйонів людей, майже 3 мільйони 300 тисяч - померли.
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