Захворюваність і смертність від коронавірусу у світі вийшла на плато. Але - неприпустимо високе. Так вважають у ВООЗ. Медексперти зазначили - зниження фіксують у всіх регіонах, окрім південно-східної Азії. Минулого тижня на планеті зареєстровано майже 5,5 мільйонів нових випадків хвороби і до 90 тисяч смертей.

Тож епідеміологічна ситуація залишається небезпечною по всьому світу. Загалом від початку пандемії COVID-19 інфікувалися близько 158 мільйонів людей, майже 3 мільйони 300 тисяч - померли.