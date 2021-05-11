На береги Гангу в Індії викинуло пів сотні людських тіл. Найімовірніше - це померлі від коронавірусу з густонаселеного штату Уттар-Прадеш. Через пандемію країна опинилася в глибокій медичній кризі. Лікарні та крематорії не можуть упоратися з потоком хворих і загиблих.

До всього такі послуги дуже підскочили в ціні, тож деякі бідні сім'ї просто кидають небіжчиків у річку. Місцева влада пообіцяла кремувати знайдені рештки власним коштом та розслідувати моторошну знахідку.