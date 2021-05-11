Псевдореферендумам на Донбасі виповнилося сім років [ Редактировать ]
Сьогодні виповнюється сім років відколи сепаратисти на Донбасі провели так звані "референдуми" про статус Донецької та Луганської народних республік. Акція, що суперечила Конституції України, відбулася з численними підтасовками.
Годі й казати, що офіційний Київ не визнав їхніх результатів. Втім, вистава під назвою "референдум" дала сепаратистам змогу просити допомоги у Кремля, через начебто загрози, так званим народним республікам збоку, як тоді любили говорити, "київської хунти".
Проведення незаконних псевдореферендумів стало однією з головних причин війни на Донбасі.
по теме
Водночас закликав продовжити деескалацію, дотримувати перемир'я на Донбасі та відкрити акваторію біля Криму для іноземних кораблів
Аби його зрозуміли не лише в Україні, частину звернення Зеленський виголосив російською мовою
Сегодня суд открыл дорогу к восстановлению демократии и прав украинских граждан
11 мая Шестой апелляционный административный суд признал незаконным Постановление Центральной избирательной комиссии №161 от 8 августа 2020 г., которым были отменены местные выборы в 18 ОТГ Донбасса
Оперативники встановили, що чоловік родом із Горлівки. З 2016 року перебуває у лавах бойовиків як старший розвідник та помічник гранатометника. Тепер зловмисник під вартою, йому світить до 15 років ув'язнення