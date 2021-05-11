Сьогодні виповнюється сім років відколи сепаратисти на Донбасі провели так звані "референдуми" про статус Донецької та Луганської народних республік. Акція, що суперечила Конституції України, відбулася з численними підтасовками.

Годі й казати, що офіційний Київ не визнав їхніх результатів. Втім, вистава під назвою "референдум" дала сепаратистам змогу просити допомоги у Кремля, через начебто загрози, так званим народним республікам збоку, як тоді любили говорити, "київської хунти".

Проведення незаконних псевдореферендумів стало однією з головних причин війни на Донбасі.