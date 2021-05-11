Расстрел детей в Казани: в Минздраве сообщили о пострадавших в больнице [ Редактировать ]
Во вторник, 11 мая, в Казани в местной школе № 175 прогремела стрельба. В российском Министерстве здравоохранения привели данные о жертвах и пострадавших.
Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу Минздрава России Михаила Мурашко после заседания оперативного штаба в Казани.
Так, в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана госпитализированы 18 учеников, двое из них в крайне тяжелом состоянии.
В детской больнице находятся 18 пациентов, шесть детей в тяжелом, двое - в крайне тяжелом состоянии. Восемь детей получили пулевые ранения, остальные получили повреждения в результате травмирования осколками стекла или при эвакуации из здания.
Где в дальнейшем пострадавшие дети будут проходить лечение, врачи решат в зависимости от их состояния, добавил министр.
Решение по транспортировке (в федеральные клиники - Ред.) будет приниматься в зависимости от стабильности пациентов.
Отметим, что нападавший задержан. В сети появилось видео с стрелком Ильназом Галявиевым, в котором он объяснил, зачем открывал огонь.
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