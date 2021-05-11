Освітній скандал в Умані. Учителі та батьки пікетували сьогодні тамтешню міську раду. Усе через скасування набору до перших та десятих класів. Під освітню реформу там підпадають п'ять шкіл. Мої колеги розбиралися в ситуації.

Батьки та вчителі п'яти уманських шкіл пікетують міську раду. Люди обурені скасуванням набору до перших класи. З нового навчального року - їм дітей вести нікуди

Олена, учасниця акції протесту, багатодітна мати:

Нам сказали, что первый клас не набирается. Ну как скзаали, объявление повесили в интернете. Рішення міської ради. При этом ни директора, ни учителей не предупредил!

Євген, учасник акції протесту, батько школяра:

Нам предлагают школу, которая по отдаленности будет - одна три километра, вторая - пять. Подвоз никто не предлагал. Никто не обсуждал с родителями территориальные пределы, в каких условиях будет учиться мой ребенок.

Реформою середньої освіти хочуть розділити шкільну освіту на три ланки - початкову - з 1-4 класи. Гімназію з 5-9. Та профільні ліцеї - для 10-11 класів. І всі вони мають бути в різних приміщеннях. В такий спосіб, переконані мітингувальники, відбувається "тихе" закриття шкіл, оскільки через чотири роки у цих школах бракуватиме учнів!

Ігор Соболенко, учитель фізики, учасник акції протесту:

Згідно проекту рішення, який був оприлюднений на офіційному сайті Уманської міської ради - дві школи, перша і четверта позбавляються права набирати старші класи, та першимй та четвертий. Відповідно тут не треба мати багато розуму, щоб зрозуміти що ці школи через декілька років - просто принять своє існування і скажуть що вони нерентабельні вони будуть прикриті. Вчителі, щоб вони не сказали втрачають роботу.

Вчителі, батьки стверджують, не можуть добитися жодного роз'яснення реформи від місцевої влади. Не вийшов з мерії до них ніхто і під час мітингу. Тож за коментарем до уманського міського голови пішла наша знімальна група.

Ірина Плетньова, міський голова міста Умань:

Питання взагалі немає про закриття шкіл. Є проект рішення, який вимагає від нас про середню загальну освіту, де ми повинні зробити школи трьох типів. Це початкова школа, гімназії та ліцеї. І ми для того щоб і фінансування отримати, зараз працюємо над тим, щоб привести цю мережу відповідно до законодавства!

Учасники акції направили письмові звернення до міського голови і тепер будуть чекати відповіді. А у мерії запевнили зупиняти реформу не збираються.