Слово Її Величності. Королева Єлизавета Друга виступила перед британськими депутатами. За давньою традицією саме монарх відкриває нові сесії парламенту. Про що була тронна промова королеви та як пандемія вплинула на помпезність церемонії - розповість Світлана Чернецька з Лондона

Це одна з найгарніших та найскладніших королівських традицій. І починається вона з Букінгемського палацу, коли почесний кортеж вирушає до парламенту. Одразу ж видно, що цього року не всіх звичаїв дотримуються. Замість позолоченої карети, Її Величність їде в лімузині. Її не супроводжують гвардійці і не зустрічає почесний караул з воєнним оркестром.

Усьому виною пандемія. Помпезну церемонію довелося значно спростити. Учасників відкриття парламенту в кілька разів менше. І всі напередодні здали тест на COVID. Обов'язкові маски та дотримання дистанції. Але є традиції, які не змінювалися протягом п'яти сотень років. Зокрема, Її Величності заборонено входити до палати Громад. Тож герольдмейстер кличе депутатів послухати промову в Палату лордів. Та перед його носом двері гучно зачиняють.

Це теж частина традиції. І символізує незалежність парламенту від монарха. Цього разу Її Величність відмовилася від королівських шат із мантією. Відповідно, і не наділа важку державну корону її виставили поруч на подушці. Це перший офіційний виступ Єлизавети Другої після смерті чоловіка, принца Філіпа. Супроводжують її - спадкоємець престолу принц Чарльз із дружиною Каміллою. Королева окреслює головні законопроєкти, над якими працюватимуть депутати.

Єлизавета ІІ, королева Великої Британії:

Панове лорди та члени Палати Громад, пріоритет мого уряду - національне відновлення після пандемії, яке зробить Сполучене Королівство сильнішим, здоровішим та більш успішним.

Сама Її Величність не написала жодного слова в цій промові. Виступ готують міністри та затверджує канцелярія прем'єра. І його вважають найнуднішим із усіх звернень королеви. Це просто перелік головних напрямків роботи уряду.

Єлизавета ІІ, королева Великої Британії:

Буде запроваджено законодавство для протидії ворожій діяльності іноземних держав. Мої міністри проведуть комплексний огляд безпеки, оборони, розвитку та зовнішньої політики. Мій уряд продовжуватиме надавати допомогу туди, де це найбільше прислужиться зменшенню бідності та людських страждань.

П'ять років тому в "тронній промові" було згадано й Україну. Тоді королева пообіцяла допомогу у вирішенні конфлікту на Донбасі. Цього разу міжнародну політику у зверненні окреслили поверхнево.

Наступні кілька днів обидві палати парламенту вестимуть дебати щодо почутого у "тронній промові". Потім - голосують "за" чи "проти". Це така собі перевірка на довіру урядові. Утім, жодних несподіванок на голосуванні не передбачається, адже прем'єра підтримує переконлива більшість у парламенті.