Представник президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України Веніславський Федір розповів, чи посилить обороноздатність країни перехід на військові стандарти НАТО.

- Сьогодні президент України відкрив форум, присвячений безпеці країни, який триватиме три дні. Експерти та урядовці вважають , що перехід на військові стандарти НАТО посилить обороноздатність країни та пошле правильний політичний сигнал. Це дійсно так?

- Звичайно, адаптація сектору оборони до стандартів НАТО суттєво підвищить обороноздатність нашої країни, здатність реагувати на ті загрози, які виникають періодично між Україною та східним сусідом. Тому, Україна має зробити максимум, щоб адаптувати українське законодавство до стандартів НАТО.

В цьому напрямку за часи президенства Зеленського було зроблено багато. Станом на 2019 рік було Україною адаптовано 196 стандартів НАТО, за ці 2 роки, станом на сьогодні маємо 292. Гарними темпами Україна наближається до тих критерії, які дозволяють їй ставити питання про членство в НАТО.

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