Во вторник, 11 мая, в Казани в местной школе № 175 прогремела стрельба, жертвами которой стали 9 человек. Погибли семеро детей, учительница и еще одна женщина. Много госпитализированных в тяжелом состоянии. Мама одной из учениц 8А класса рассказала, что происходило в тот день.

Мне позвонил ребенок и попросил вызвать полицию. Сказал, что "у нас террористы". Я была на работе. Слава Богу, с моим ребенком все в порядке. Вот она все видела, все действия террориста. Он зашел в ее класс, расстрелял детей. Они прятались под столом учительским. Девочка и мальчик выпрыгнули. А она не стала прыгать. Там был третий этаж. Потом он зашел еще раз, еще раз пострелял и ушел. Все. Дальше были омоновцы.

"Она говорила: "Это все не со мной. Это все закончится сейчас. Сейчас все прекратится". Но в итоге, ничего не прекратилось", - добавила мама.

Также мама девочки отметила, что ребенок сейчас находится дома, ее поведут к психологу.

Нападавший задержан. В сети появилось видео с стрелком Ильназом Галявиевым, в котором он объяснил, зачем открывал огонь. Позже появилось видео, снятое детьми, которые прятались от нападающего.

Также смотрите, как отреагировала мать стрелка на случившееся.

Кроме того, ученица 8Б класса, которая в момент террористического акта находилась в школе, рассказала детали того, что пережили дети.

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