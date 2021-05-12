Из-за конфликта Израиля и Палестины ситуация на Ближнем Востоке обострилась. По израильским городам за два дня выпустили более тысячи ракет. В мире уже появились первые реакции на происходящее.

Нью-Йорк

В Нью-Йорке, у генконсульства Израиля на 2-й авеню на акцию в поддержку Палестины собралось около сотни людей, которые требовали прекратить выселение палестинцев из домов в Восточном Иерусалиме. У здания консульства также были сторонники Израиля. Возникли стычки.

Free Palestine march now at Lenape Circle. Still several hundred people participating. pic.twitter.com/MMTxEOWKcT — PROTEST_NYC (@protest_nyc) May 12, 2021

Великобритания

В Лондоне, столице Великобритании, чтобы выразить протест израильским атакам на сектор Газа к израильскому посольству вышли тысячи людей. Протестующие несли палестинский и турецкий флаги, осуждая взрывы в Газе и инциденты вокруг мечети Аль-Акса, и просили британское правительство прекратить поддержку Израиля.

Иордания

У израильского посольства в Аммане (столице Иордании) также прошли акции протеста, на которых собрались сотни демонстрантов. Активисты из левых и исламистских организаций осудили действия израильских властей против арабских жителей Восточного Иерусалима.

Запад

Госсекретар США Энтони Блинкен, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, заявил, что Израиль имеет право на защиту, а палестинский народ на безопасность. Однако, глава Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт обвинил в эскалации конфликта Израиль.

Также президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамедом Аль Сани, в ходе которого они оба осудили нападение Израиля на Иерусалим и палестинцев.

Напомним, по состоянию на среду, 12 мая, ситуация на Ближнем Востоке обострилась. В частности, 850 ракет пересекли границу Израиля, еще 200 упали в самом секторе Газа.

В Израиле сообщили о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС: Хассана Каоджи, главы департамента безопасности военной разведки, а также его заместителя Ваила Иссу, главы департамента контрразведки.

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