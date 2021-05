Из-за конфликта Израиля и Палестины ситуация на Ближнем Востоке обострилась. По израильским городам за два дня выпустили более тысячи ракет. В мире уже появились первые реакции на происходящее.

В Нью-Йорке, у генконсульства Израиля на 2-й авеню на акцию в поддержку Палестины собралось около сотни людей, которые требовали прекратить выселение палестинцев из домов в Восточном Иерусалиме. У здания консульства также были сторонники Израиля. Возникли стычки.

Free Palestine march now at Lenape Circle. Still several hundred people participating. pic.twitter.com/MMTxEOWKcT