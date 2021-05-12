В Сумах совершено покушение на президента местного футбольного клуба "Сумы" Геннадия Демьяненко. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Сумы".

Официально информируем, что сейчас жизни и здоровью Геннадия Александровича ничего не угрожает, он прошел все необходимые реанимационные и медицинские процедуры. По факту получения им более десяти колото-резаных ранений. Органами полиции зарегистрировано и расследуется уголовное производство о покушении на убийство. Подозреваемый в преступлении задержан. Продолжается следствие.

Местные СМИ сообщают, что нападение на президента футбольного клуба произошло вечером 9 мая. Геннадия Демьяненко называют владельцем юридической компании "LS Group". Свою карьеру он начинал в прокуратуре, дослужился до звания государственного советника юстиции 3 класса, имеет звания почетного работника прокуратуры и заслуженного юриста Украины.

Президент ФК "Сумы" Геннадий Демьяненко

Полиция Сумской области сообщила подробности преступления. В полицию обратилась жена пострадавшего. Придя домой, она нашла супруга в крови с многочисленными ножевыми ранениями. Его экстренно доставили в больницу и прооперировали.

Поножовщина произошла после совместного распития спиртных напитков. На 44-летнего Геннадия Демьяненко напал 52-летний житель Сум. Он задержан, ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

О мотивах его поступка не сообщается.

Напомним, что в конце апреля едва не погиб бизнесмен и президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк. В комнате, где он находился, взорвалась граната.