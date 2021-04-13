Представленный в 2017 году робот Boston Dynamics Spot к настоящему времени сильно продвинулся в своих возможностях. Его уже обучили открывать двери, делать уборку дома, пропалывать сад, стричь газоны и даже прыгать через скакалку.

Однако после того, как "робопсы" Boston Dynamics стали продаваться, а средство для программирования стали достоянием общественности, этих машин начали приспосабливать для своих нужд, где таланты "Спота" ограничиваются лишь человеческим воображением.

Изобретатель по имени Майкл Ривз обучил "Спота" испражняться пивом в красную чашку по команде. Суть эксперимента в том, чтобы робот сам находил пустую чашку, становился поверх нее и автоматически наполнял ее пивом из специального резервуара на спине.

За такое достижение робота переименовали в Pissbot 9000.

Майкл также разработал подвес с носиком для точного наведения потока алкогольного напитка. В механизме используются сервоприводы и соленоид, приводимый в действие "системой технического зрения" Raspberry-Pi, чтобы робот не промахнулся мимо чашки.

Вдобавок Ривзу нужно было создать механизм отслеживания красных чашек, чтобы "Спот" мог находить посуду в помещении. Стандартная внутренняя камера с трудом распознает цвета. Однако более качественная камера от BD стоит почти 30 тысяч долларов. Поэтому Ривз решил использовать стандартную домашнюю камеру наблюдения, беспроводной ключ и длинную цепочку AV-адаптеров.

В Spot нет механизма контроля давления, поэтому пиво вырывается под действием силы тяжести.

К сожалению, Pissbot 9000 обладает крайне низкой точностью попадания. Только 35% наполнений были успешными. В остальном он работает "безупречно", если вы не возражаете против пены, поскольку робот не оснащен системой подачи напитков под давлением, а жидкость стекает просто под действием силы тяжести.

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