В Ісландії можна придбати активний вулкан [ Редактировать ]
Незвичайну нерухомість можна купити в Ісландії. Тут пропонують придбати активний вулкан. Він знаходиться на півострові Рейкь-Янес. Земля там належить асоціації землевласників, їх в об'єднані майже 20. За словами голови, вони отримали запити від рієлторів. І кілька пропозицій уже на стадії розгляду.
За яку суму пропонують придбати вулкан - поки що не розголошують. Його виверження почалося ще в березні. І туристи одразу стали влаштовувати біля вулкана пікніки та навіть грати у волейбол. Тому нові власники цілком зможуть заробляти на туризмі.
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