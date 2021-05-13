Незвичайну нерухомість можна купити в Ісландії. Тут пропонують придбати активний вулкан. Він знаходиться на півострові Рейкь-Янес. Земля там належить асоціації землевласників, їх в об'єднані майже 20. За словами голови, вони отримали запити від рієлторів. І кілька пропозицій уже на стадії розгляду.

За яку суму пропонують придбати вулкан - поки що не розголошують. Його виверження почалося ще в березні. І туристи одразу стали влаштовувати біля вулкана пікніки та навіть грати у волейбол. Тому нові власники цілком зможуть заробляти на туризмі.