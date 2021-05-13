В Україні зафіксували майже сім тисяч нових інфікувань на COVID-19 [ Редактировать ]
Знову вгору. Йдеться про динаміку захворюваності на COVID-19 в Україні. Цієї доби виявили майже сім тисяч нових випадків коронавірусу.
При цьому одужали понад 19,5 тисяч людей. Померли - 346 пацієнтів. У регіонах-антилідерах ковідної статистики - Київ, Харківська, Донецька та Дніпропетровська області. Щепили проти коронавірусу за останню добу - понад 20 тисяч українців. Загалом вакцину отримали - більше ніж 900 тисяч людей.
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Минулої доби 356 летальних випадків. Хворобу виявили у понад чотирьох із половиною тисяч людей
Хворобу виявили у понад чотирьох із половиною тисяч людей. Натомість одужало майже 20 тисяч пацієнтів. Найбільше інфікувань зафіксували у Києві, на Донеччині та Харківщині, - повідомили у МОЗі.
Але - неприпустимо високе. Так вважають у ВООЗ. Медексперти зазначили - зниження фіксують у всіх регіонах, окрім південно-східної Азії