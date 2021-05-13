Знову вгору. Йдеться про динаміку захворюваності на COVID-19 в Україні. Цієї доби виявили майже сім тисяч нових випадків коронавірусу.

При цьому одужали понад 19,5 тисяч людей. Померли - 346 пацієнтів. У регіонах-антилідерах ковідної статистики - Київ, Харківська, Донецька та Дніпропетровська області. Щепили проти коронавірусу за останню добу - понад 20 тисяч українців. Загалом вакцину отримали - більше ніж 900 тисяч людей.