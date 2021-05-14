В Україні на додачу до всіх криз і управлінських провалів останнього року додається ще одна криза – політична.

Верховна Рада стрімко втрачає стабільну більшість, а отже не може швидко ухвалювати потрібні країні рішення. Про це сказав лідер політичної партії "Українська Стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман, виступаючи на партійній конференції, що відбулася у Вінницькій області.

"Брак компетентності, брак професіоналізму та брак відповідальності влади. Це призводить до багатьох проблем і криз: у боротьбі з епідемією, в економіці, у соціальному захисті людей. Зараз ми також спостерігаємо політичну кризу, коли Верховна Рада України не має стабільної більшості і не завжди здатна приймати невідкладні професійні рішення", - сказав Володимир Гройсман.

За його словами, найбільші виклики, які сьогодні стоять перед Україною, окрім зовнішніх загроз, - це руйнування державних інституцій, криза довіри людей до влади, провальна кадрова політика і стрімке скорочення середнього класу, як основного двигуна економічного розвитку країни. Небажання вирішувати саме ці фундаментальні питання веде до більш точкових криз – як провал вакцинації від КОВІД-19, неконтрольована міграція, передусім молоді, невизначеність із забезпеченням людей похилого віку, зростання бідності.

"Сьогодні ніхто не може відповісти, що буде завтра, - зазначив Володимир Гройсман. - Держава віддалилася від проблем українських родин. І це теж робить нас вразливими. Українці втомилися від непрофесіоналізму, беззаконня, нещирості, імітації та постійних провалів".

На його переконання, протистояти цьому можна шляхом неухильного слідування кільком пріоритетам, це – наділення людей реальною владою на місцях, реальна боротьба з корупцією, формування сильних державних інституцій і вирішення питань безпеки.