Ученые из США сделали невероятное открытие - для здоровья сердца и сосудов нужно регулярно есть селедку. Рыба чрезвычайно богата полезными веществами: микроэлементами, витаминами, нужными жирами аминокилотами, передает newsyou.info.

Омега-3, которую многим людям приходится пить в виде БАДов, довольно много в обычной селедки. В ста граммах этой рыбы содержится не менее 2,5 граммов Омега-3. А ведь это при минимальной норме для взрослого человека - 1,5 грамма.

Cельдь также полезно есть и для здоровья кожи. Омега-3 в ней помогает быть ей более эластичной, что полезно для худеющих, защищает от преждевременных морщин. Кроме того, доказано, что сельдь помогает в профилактике болезней сердца, потому что помогает снижению триглицеридов, улучшают эластичность кровеносных сосудов, снижают очаги воспаления.

Сельдь важна и тем, что крайне богата йодом. Сто граммов этой рыбы способно перекрыть почти половину дневной дозы этого элемента, который так важен для щитовидной железы. А, учитывая, что в селедке еще и много селена (до 37 мг), который нужен этой железе, то эту рыбку можно назвать идеальным продуктов для здоровья щитовидки.

Ранее мы писали, что нельзя пить натощак.