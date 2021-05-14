В п'ятницю, 14 травня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко розповів, навіщо України легалізація зброї.

"Насправді в Україні зброя є. Українські громадяни нею в законний спосіб володіють. Це все не врегульовано законом, але це все врегульовано юстованим наказом. Цей наказ вже дуже старий і не віповідає критеріям нормам сьогодення, він не відповідає здоровому глузду вже. Мова йде про те, що а давайте все таки приведемо в порядок, створимо закон про облік обігу зброї", - зазначив радник міністра внутрішніх справ.

Також він додав: "І всі це начебто підтримують, я не чув ще ні одного, який би сказав що цей закон не треба. А тепер питання: дуже важливо, що буде в тому законі всередині... Це технічний закон, який має врегулювати облік обігу і більше нічого".

Мартиненко також розповів, чому МВС не розробить урядовий законопроект про обіг зброї та не подать до Верховної Ради.

"Алгоритм проходження процедури урядового законопроекту і депутатського трошки різні. На всіх етапах ми приходимо до нормальних єдиних речей, до того, що всі згодні... Зараз навіть говорячи про легалізацію, ми маємо на увазі дозвіл українцям мати короткоствол. В принципі - все. Бо всі інші варіати зброї, окрім автоматичної, українці мають право купувати і володіти", - додав він.