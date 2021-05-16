Індійський штам COVID-19: коли може потрапити в Україну [ Редактировать ]
Лікар Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківська Роман Фіщук не виключає, що індійський штам коронавірусу вже гуляє в Україні. Таку думку він висловив в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер".
"На цей час офіційних результатів немає підтвердження в Україні індійського варіанту коронавірусу. На жаль в Україні немає лабораторій, де можуть підтвердити такі штами, топу потрібно чекати результатів. Але, враховуючі те, що в сусідніх країнах вже підтверджений цей штам, то не виключено що він може бути і в Україні", - каже Фіщук.
Лікар також наголосив, що вакцинація це "найкраще що в нас є для попередження розвитку захворювання, або хоча б для полегшення перебігу захворювання".
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