Лікар Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківська Роман Фіщук не виключає, що індійський штам коронавірусу вже гуляє в Україні. Таку думку він висловив в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер".

"На цей час офіційних результатів немає підтвердження в Україні індійського варіанту коронавірусу. На жаль в Україні немає лабораторій, де можуть підтвердити такі штами, топу потрібно чекати результатів. Але, враховуючі те, що в сусідніх країнах вже підтверджений цей штам, то не виключено що він може бути і в Україні", - каже Фіщук.

Лікар також наголосив, що вакцинація це "найкраще що в нас є для попередження розвитку захворювання, або хоча б для полегшення перебігу захворювання".